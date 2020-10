Seconda ondata Covid, stavolta pagheranno duro soprattutto gli ultimi (Di sabato 10 ottobre 2020) L’impennata dei casi di Covid-19 in Italia preoccupa chi lavora per prevenire la diffusione del virus nei contesti di povertà ed emarginazione sociale. Centri accoglienza per migranti, strutture per senza fissa dimora, insediamenti informali, occupazioni abitative: sono tutti contesti in cui l’applicazione delle misure anti-contagio è resa più complicata da condizioni al limite dell’estremo. I mesi dell’emergenza, concentrata soprattutto nelle regioni del Nord, hanno messo in luce i rischi e le criticità di una società in cui essere poveri continua a essere una colpa, mentre la crisi economica allunga le fila di chi non ce la fa e si consegna alla disperazione o all’usura.All’inizio era facile dire: il virus è uguale per tutti. La realtà ci ha dimostrato che non ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 ottobre 2020) L’impennata dei casi di-19 in Italia preoccupa chi lavora per prevenire la diffusione del virus nei contesti di povertà ed emarginazione sociale. Centri accoglienza per migranti, strutture per senza fissa dimora, insediamenti informali, occupazioni abitative: sono tutti contesti in cui l’applicazione delle misure anti-contagio è resa più complicata da condizioni al limite dell’estremo. I mesi dell’emergenza, concentratanelle regioni del Nord, hanno messo in luce i rischi e le criticità di una società in cui essere poveri continua a essere una colpa, mentre la crisi economica allunga le fila di chi non ce la fa e si consegna alla disperazione o all’usura.All’inizio era facile dire: il virus è uguale per tutti. La realtà ci ha dimostrato che non ...

Nei mesi dell’emergenza questo è stato fondamentale e dovrà esserlo anche nell’approccio alla seconda ondata. Anche in questi luoghi deve essere identificato un referente Covid, un punto di ...

Matteo Bassetti: "Io icona gay? Sono eterosessuale convinto"

Bassetti frena il terrore: "Non è la seconda ondata ma una scia della prima'' I medici che in questi mesi hanno frequentato i salotti televisivi e le trasmissioni di informazione sono stati accusati ...

