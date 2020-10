(Di sabato 10 ottobre 2020) Comincia finalmente a entrare nel vivo la partitana 2021. E l?ipotesifatta trapelare dal Messaggero movimenta da subito la partita, versante centrodestra in cerca del...

lucianonobili : Davvero per il @pdnetwork Virginia #Raggi e @CarloCalenda sono la stessa cosa? Davvero sono contro il miglior candi… - fanpage : Massimo Giletti candidato a sindaco di Roma: l'idea che piace a Matteo Salvini - marcomoriconi3 : Roma e il candidato sindaco, Giletti: io tentato. Nel Pd si fa strada Barca - MMastrantuono : RT @giodiamanti: Calenda a Roma sarebbe un candidato sindaco autorevole, nulla da dire. E probabilmente parlerebbe a mondi nuovi, che vanno… - miciobigio : RT @johnnypalomba: Per le elezioni a sindaco di Roma stanno uscendo bellissimi nomi. Ma si può fare di meglio! Voglio il vostro candidato!… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma candidato

Il candidato ideale dovrà: coordinare lo... Cerco a Roma una badante donna disponibile a lavorare in convivenza. Bisogna parlare un buon italiano ed avere i documenti in regola. Importante avere già ...Il solo lascito del confronto tv tra i due candidati vice sarà quello di aver ... sede legale in corso Vittorio Emanuele II, 18 - 00186 Roma, è titolare del trattamento dei dati personali.