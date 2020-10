Rafael Nadal: “Sinner ha un talento incredibile, può vincere qualcosa di importante” (Di sabato 10 ottobre 2020) “Sinner è molto umile ed è importante perché così può migliorare. Ha un talento incredibile e possibilità di vincere qualcosa di importante. C’è anche Berrettini, credo che l’Italia abbia fatto un ottimo lavoro negli ultimi anni”. Lo ha dichiarato Rafael Nadal nel corso dell’intervista di Gianni Valenti per il Festival dello Sport. Un incontro che ha visto il 34enne soffermarsi anche sul tema ritiro (“Quando arriverà quel momento ne sarò cosciente, non sono spaventato. Sono ancora felice di giocare a tennis”) e del record dei 20 Slam di Federer: “Ma non la vivo come un’ossessione, non credo che sarei più felice superando Roger – sottolinea, descrivendo la ... Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) “Sinner è molto umile ed è importante perché così può migliorare. Ha une possibilità didi importante. C’è anche Berrettini, credo che l’Italia abbia fatto un ottimo lavoro negli ultimi anni”. Lo ha dichiaratonel corso dell’intervista di Gianni Valenti per il Festival dello Sport. Un incontro che ha visto il 34enne soffermarsi anche sul tema ritiro (“Quando arriverà quel momento ne sarò cosciente, non sono spaventato. Sono ancora felice di giocare a tennis”) e del record dei 20 Slam di Federer: “Ma non la vivo come un’ossessione, non credo che sarei più felice superando Roger – sottolinea, descrivendo la ...

