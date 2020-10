Possibile lockdown di regioni specifiche, De Luca pronto a chiudere la Campania (Di sabato 10 ottobre 2020) L’allarme generale del coronavirus non si è mai effettivamente spento, e le prossime settimane potrebbero vedere il lockdown di alcune regioni. È questo il rischio che potrebbe verificarsi in varie parti d’Italia, complice il numero crescente di casi registrati. L’avvicinarsi della stagione autunnale, e di conseguenza dei primi picchi influenzali, ha messo in agitazione i vertici di governo. E, se da un lato c’è un Premier Giuseppe Conte che invita alla calma, tranquillizzando la popolazione sui rischi di un nuovo lockdown, dall’altro c’è chi non la tocca altrettanto piano. È il caso dei governatori di regione, che si trovano a dover gestire un equilibrio alquanto precario. Quello tra il mantenimento della calma nella popolazione e la pericolosità di una ... Leggi su optimagazine (Di sabato 10 ottobre 2020) L’allarme generale del coronavirus non si è mai effettivamente spento, e le prossime settimane potrebbero vedere ildi alcune. È questo il rischio che potrebbe verificarsi in varie parti d’Italia, complice il numero crescente di casi registrati. L’avvicinarsi della stagione autunnale, e di conseguenza dei primi picchi influenzali, ha messo in agitazione i vertici di governo. E, se da un lato c’è un Premier Giuseppe Conte che invita alla calma, tranquillizzando la popolazione sui rischi di un nuovo, dall’altro c’è chi non la tocca altrettanto piano. È il caso dei governatori di regione, che si trovano a dover gestire un equilibrio alquanto precario. Quello tra il mantenimento della calma nella popolazione e la pericolosità di una ...

TgrRaiPuglia : Appello alla responsabilità di @ProfLopalco: 'Non bastano le mascherine, occorre limitare il più possibile i contat… - FedericoDinca : Stiamo facendo tutto il possibile per scongiurare un nuovo lockdown, proprio adesso che i dati economici sono in ri… - RiccardoLuna : Diventa ambasciatore di Immuni, evitare il lockdown è possibile - AlfonsoFuggetta : È così difficile capire che per conservare la libertà di studiare, lavorare, muoverci dobbiamo essere responsabili… - fugacementeReal : Sinceramente non so se un nuovo #lockdown sia possibile per il paese economicamente parlando. L’unica soluzione pos… -