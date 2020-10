Ora il calcio fa l’offeso Gravina stufo che si consideri il calcio un peso per la salute pubblica

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 10 ottobre 2020) Ilfa l’offeso. Il ridicolo sembra non avere dimora tra i dirigenti italiani del pallone. Ecco cosa scrive oggi il Corriere dello sport. Stavoltaha preferito non rispondere ufficialmente (a De Luca, ndr) – lo aveva già fatto dopo le critiche di Galli, parlando di «dichiarazioni che alimentano confusione e inutili tensioni» – ma è rimasto parecchio deluso da queste esternazioni (De Luca ha giustamente definito il protocollo un documento che non vale niente, ndr). Anche perché il protocollo è un atto ufficiale, scritto da una commissione medica e validato dal Comitato tecnico scientifico del governo. Cosa c’entri, non si sa. Non è che su un documento viene validato dal Cts, poi ha valore superiore a una legge dello Stato. Lo capirebbe persino un ...