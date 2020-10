“Non fare questi giochetti con me!”. GF Vip, sale la tensione: i due ‘vipponi’ a muso duro dopo la diretta (Di sabato 10 ottobre 2020) Ancora tensione nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. Stavolta i due protagonisti della contesa sono due uomini, ovvero Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi. Al termine della puntata in diretta di ieri, venerdì 9 ottobre, ci sono state alcune discussioni come spesso accade quando Alfonso Signorini saluta tutti. Quando i concorrenti del reality show erano a cena, c’è stato uno scambio di battute tra Zelletta e tutti gli altri. Le sue prime parole sono state di sincero ringraziamento per essere stato il preferito. Il gieffino ha infatti dichiarato: “Si vede che qualcosa di buono l’ho fatto. Io sono orgoglioso, si vede che anche se non creo dinamiche in puntata, vi ho lasciato qualcosa di buono”. Queste sue affermazioni non sono andate giù a Zorzi, il quale ha detto che anche se non è stato scelto ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 ottobre 2020) Ancoranella casa del ‘Grande Fratello Vip’. Stavolta i due protagonisti della contesa sono due uomini, ovvero Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi. Al termine della puntata indi ieri, venerdì 9 ottobre, ci sono state alcune discussioni come spesso accade quando Alfonso Signorini saluta tutti. Quando i concorrenti del reality show erano a cena, c’è stato uno scambio di battute tra Zelletta e tutti gli altri. Le sue prime parole sono state di sincero ringraziamento per essere stato il preferito. Il gieffino ha infatti dichiarato: “Si vede che qualcosa di buono l’ho fatto. Io sono orgoglioso, si vede che anche se non creo dinamiche in puntata, vi ho lasciato qualcosa di buono”. Queste sue affermazioni non sono andate giù a Zorzi, il quale ha detto che anche se non è stato scelto ...

borghi_claudio : Cori INCREDIBILI pro mes a @Ariachetira Ottimo segno. Così come i cori pro svolte moderate a giornali unificati.… - Rinaldi_euro : Complimenti @virginiaraggi per questo ennesimo abbattimento di un magnifico albero secolare sano alla #Balduina . Q… - trash_italiano : Raga visto che questo #GFVIP durerà fino a Febbraio, vediamo di non fare cagate durante i televoti perché altriment… - pessimistic_way : Buongiorno a tutti tranne a me. Perchè per anni non ho ascoltato la vocina razionale che continuava a dirmi che fac… - federiko87 : @ManuelGraphic Infatti se fa come per iPad anche su iPhone direi ha trovato la giusta scelta senza forzare una tecn… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non fare Truffe, fregature in banca e consulenza finanziaria: c'e un vaccino? Una conferenza online da vedere e ascoltare Fortune Italia