Nations League, Lega D: pari delle Far Oer che confermano il primato, colpo esterno di Gibilterra (Di sabato 10 ottobre 2020) Prosegue il programma di Nations League con le sfide della Lega D disputatesi alle ore 18,00.Nations League, Lega C: doppio 2-0 per Montenegro e Lussemburgo. La classificaLe Isole Far Oer hanno impattato per 1-1 in casa contro la Lettonia ma hanno comunque mantenuto la testa della classifica del gruppo 1 della suddetta Lega. Aprono i baltici al 25' con la rete messa a segno da Ikaunieks, il pari dei padroni di casa porta la firma di Faero appena tre minuti dopo. Nel gruppo 2 colpo in trasferta di Gibilterra che supera 1-0 il Liechtenstein e si piazza al primo posto del raggruppamento, il gol decisivo segnato al 10' del primo tempo da De Barr.CLASSIFICA Lega D (GRUPPO 1)Isole Far Oer 7Lettonia 3Malta ... Leggi su mediagol (Di sabato 10 ottobre 2020) Prosegue il programma dicon le sfide dellaD disputatesi alle ore 18,00.C: doppio 2-0 per Montenegro e Lussemburgo. La classificaLe Isole Far Oer hanno impattato per 1-1 in casa contro la Lettonia ma hanno comunque mantenuto la testa della classifica del gruppo 1 della suddetta. Aprono i baltici al 25' con la rete messa a segno da Ikaunieks, ildei padroni di casa porta la firma di Faero appena tre minuti dopo. Nel gruppo 2in trasferta diche supera 1-0 il Liechtenstein e si piazza al primo posto del raggruppamento, il gol decisivo segnato al 10' del primo tempo da De Barr.CLASSIFICAD (GRUPPO 1)Isole Far Oer 7Lettonia 3Malta ...

Giorgio Chiellini non salterà Polonia-Italia, gara valida per la terza giornata di Nations League e in programma domenica sera a Danzica. Dopo il tampone negativo e l’ok per uscire dalla bolla, il ...

Per la terza giornata del gruppo A di Nations League, alle ore 20.45 di domenica 11 ottobre 2020 si gioca Polonia-Italia. Un match nell’ambito di un girone che comprende anche Bosnia e Olanda. Di ...

