Moto GP, GP Francia. Quartararo: “Importante partire bene domani” (Di sabato 10 ottobre 2020) “Sono molto contento perche’ la velocita’ era buona. Ho tanta fiducia gia’ da ieri, siamo migliorati tanto. Petrucci e Miller vanno molto forte: domani sara’ importante partire bene, sin dai primi giri”. Lo ha detto Fabio Quartararo ai microfoni di Sky Sport dopo la pole position nel Gran Premio di Francia di MotoGP. Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) “Sono molto contento perche’ la velocita’ era buona. Ho tanta fiducia gia’ da ieri, siamo migliorati tanto. Petrucci e Miller vanno molto forte: domani sara’ importante, sin dai primi giri”. Lo ha detto Fabioai microfoni di Sky Sport dopo la pole position nel Gran Premio didiGP.

