Migranti | boom di sbarchi a Lampedusa | arrivati in 433

ANSA, - AGRIGENTO, 10 OTT - Sbarchi a ripetizione a Lampedusa dove, nel giro di poche ore, sono arrivati, con diversi barchini, 433 Migranti, per la maggior parte tunisini. Tutti sono stati già ...

Sbarchi a ripetizione a Lampedusa dove, nel giro di poche ore, sono arrivati, con diversi barchini, 433 migranti, per la maggior parte tunisini. Nella più grande delle Pelagie, dopo la tregua dovuta ...

