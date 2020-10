Migranti: boom di sbarchi a Lampedusa, arrivati in 433 (Di sabato 10 ottobre 2020) Portati all’hotspot prima di essere imbarcati su nave quarantena. sbarchi a ripetizione a Lampedusa dove, nel giro di poche ore, sono arrivati, con diversi barchini, 433 Migranti, per la maggior parte tunisini. Tutti sono stati già portati all’hotspot di contrada Imbriacola. Domani è atteso l’arrivo della nave quarantena Azzurra, mentre in rada dell’isola c’è già la Snav Adriatica. I Migranti verranno … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 10 ottobre 2020) Portati all’hotspot prima di essere imbarcati su nave quarantena.a ripetizione adove, nel giro di poche ore, sono, con diversi barchini, 433, per la maggior parte tunisini. Tutti sono stati già portati all’hotspot di contrada Imbriacola. Domani è atteso l’arrivo della nave quarantena Azzurra, mentre in rada dell’isola c’è già la Snav Adriatica. Iverranno … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Domani è atteso l’arrivo della nave quarantena Azzurra, mentre in rada dell’isola c’è già la Snav Adriatica. I migranti verranno imbarcati man mano che arriverà l’esito dei tamponi ai quali verranno ...

