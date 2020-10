L’ex capo della Procura: “vanto il merito di aver mandato la Juve in B. Quell’indagine doveva colpire altre squadre ma…” (Di sabato 10 ottobre 2020) “Vanto un merito, consapevole o inconsapevole, volente o nolente, quello di aver mandato la Juventus in Serie B. Volevamo rifondare il calcio corrotto. Quell’indagine doveva colpire tutte le squadre, compresa il Napoli che poteva essere coinvolto, la seconda squadra che doveva essere esaminata l’Inter, ma L’Espresso pubblicò le intercettazioni ed i telefoni iniziarono a tacere, fu un modo di fermare, volevano evitare che si indagasse su tutto il calcio”. Sono le dichiarazioni a Radio Punto Nuovodi Giandomenico Lepore, ex capo della Procura della Repubblica di Napoli: “Volevamo cambiare il calcio, ci bloccarono. Avevamo trovato il modo ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 10 ottobre 2020) “Vanto un, consapevole o inconsapevole, volente o nolente, quello dilantus in Serie B. Volevamo rifondare il calcio corrotto. Quell’indaginetutte le, compresa il Napoli che poteva essere coinvolto, la seconda squadra cheessere esaminata l’Inter, ma L’Espresso pubblicò le intercettazioni ed i telefoni iniziarono a tacere, fu un modo di fermare, volevano evitare che si indagasse su tutto il calcio”. Sono le dichiarazioni a Radio Punto Nuovodi Giandomenico Lepore, exRepubblica di Napoli: “Volevamo cambiare il calcio, ci bloccarono. Avevamo trovato il modo ...

