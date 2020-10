Lady Gaga, Katy Perry e le altre: perché parlare di salute mentale è così importante (Di sabato 10 ottobre 2020) Data importante, quella del 10 ottobre, World Mental Health Day. Perché accendere i riflettori sui disturbi mentali è fondamentale per abbattere i tabù, i pregiudizi, talvolta addirittura le superstizioni che perdurano sul tema. Facendo del gran male a chi ha una patologia mentale, più o meno grave, non importa: sentirsi dare del matto, dell’isterico, del fuori di testa, del rammollito non piace a nessuno. Ed è tempo di dire basta a questi facili giudizi. Leggi su vanityfair (Di sabato 10 ottobre 2020) Data importante, quella del 10 ottobre, World Mental Health Day. Perché accendere i riflettori sui disturbi mentali è fondamentale per abbattere i tabù, i pregiudizi, talvolta addirittura le superstizioni che perdurano sul tema. Facendo del gran male a chi ha una patologia mentale, più o meno grave, non importa: sentirsi dare del matto, dell’isterico, del fuori di testa, del rammollito non piace a nessuno. Ed è tempo di dire basta a questi facili giudizi.

RadioAirplay_it : '911' di @ladygaga è in #Top20 nell'#airplay #chart parziale ??#OnAir su 181 #radio italiane! ???#Video… - marilenagas : RT @GeMa7799: Matteo Bassetti contro Selvaggia Lucarelli: 'Io Lady Gaga del coronavirus? Non commento, eterosessuale convinto' - chroartpop : lady gaga volta pra chromatica - MeLPPas : RT @najwafgs: N: 'adoro a los unicornios!' x : '¿y a Lady Gaga?' N: 'NO!' sjsjsjjs - issacjake178 : iooooooooooo #MTVSTARS LADY GAGA -

Ultime Notizie dalla rete : Lady Gaga Lady Gaga scala classifiche e non solo... eccola mentre arrampica in parete TGCOM Lady Gaga, Katy Perry e le altre: perché parlare di salute mentale è così importante

Un momento di riflessione non solo per chi soffre di disturbi mentali. Con un grazie a star come Lady Gaga e Katy Perry, capaci di raccontare i propri problemi psicologici Data importante, quella del ...

Matteo Bassetti contro Selvaggia Lucarelli: "Io Lady Gaga del coronavirus? Non commento, eterosessuale convinto"

L'infettivologo Matteo Bassetti è stato definito da Selvaggia Lucarelli "il Lady Gaga del coronavirus". "Preferisco ...

Un momento di riflessione non solo per chi soffre di disturbi mentali. Con un grazie a star come Lady Gaga e Katy Perry, capaci di raccontare i propri problemi psicologici Data importante, quella del ...L'infettivologo Matteo Bassetti è stato definito da Selvaggia Lucarelli "il Lady Gaga del coronavirus". "Preferisco ...