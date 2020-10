Juventus, Khedira resta un rebus: la situazione (Di sabato 10 ottobre 2020) Il centrocampista Sami Khedira è fuori dai piani della Juventus e da quelli di Pirlo. L’arrivo di Arthur e di McKennie gli ha praticamente tolto quasi ogni chance di reintegrarsi. Il club lo ha escluso anche dalla lista Champions ribadendo la sua posizione nei confronti del giocatore. Per giunta il 33enne sarebbe finito in un braccio di ferro con la società nelle scorse settimane per la risoluzione del suo contratto. L’ex Real Madrid a quanto pare vorrebbe portare al termine il suo contratto (scadenza 2021) e avrebbe rifiutato la risoluzione dello stesso a meno che, stando alle ultime notizie, non riceva una buonuscita che si avvicini al suo ingaggio attuale di 6 milioni netti. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo ha deciso: ecco il futuro LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Il centrocampista Samiè fuori dai piani dellae da quelli di Pirlo. L’arrivo di Arthur e di McKennie gli ha praticamente tolto quasi ogni chance di reintegrarsi. Il club lo ha escluso anche dalla lista Champions ribadendo la sua posizione nei confronti del giocatore. Per giunta il 33enne sarebbe finito in un braccio di ferro con la società nelle scorse settimane per la risoluzione del suo contratto. L’ex Real Madrid a quanto pare vorrebbe portare al termine il suo contratto (scadenza 2021) e avrebbe rifiutato la risoluzione dello stesso a meno che, stando alle ultime notizie, non riceva una buonuscita che si avvicini al suo ingaggio attuale di 6 milioni netti. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Cristiano Ronaldo ha deciso: ecco il futuro LEGGI ANCHE: ...

'La Juventus dà l'esempio', si legge oggi in edicola: ma non la pensa così il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani.

