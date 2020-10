Juve, un nuovo jolly a costo zero per Pirlo: il sogno è David Alaba (Di sabato 10 ottobre 2020) La Juventus sta valutando David Alaba. Il calciatore del Bayern Monaco potrebbe liberarsi a costo zero Leggi su 90min (Di sabato 10 ottobre 2020) Lantus sta valutando. Il calciatore del Bayern Monaco potrebbe liberarsi a

forumJuventus : [CM] Juve, Bernardeschi ritrova l'amico Chiesa e vuole ritagliarsi spazio nel nuovo ruolo che Pirlo ha pensato per… - SkySport : Juve, Ramsey come un nuovo acquisto: con Pirlo è un punto di riferimento - DiMarzio : #Calciomercato | #Juve, #DeSciglio è un nuovo giocatore del #Lione - augustociardi75 : @tuttiacuneo71 @cesposito67 @PMandile67 Te lo ripeto, io non discuto la decisione della ASL e il rischio che avrebb… - ScarpatoF : @sensocritico2 @SmrJuMaxim @sscnapoli @juventusfc Dando pure per buona la vostra idea che sua stato il Napoli a vol… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve nuovo Juve, Ramsey come un nuovo acquisto: con Pirlo è un punto di riferimento Sky Sport Moggi: "La regina del mercato è stata l'Inter"

"È riuscita a mettere la pezza su qualcosa d’importante per ogni ruolo, ha in panchina un giocatore che equivale al titolare" ...

Damsgaard: "Fantastico debuttare nella Sampdoria contro la Juventus"

GENOVA - "Non ci sono idioti alla Sampdoria". Parola di Mikel Damsgaard, il giovane talento danese che in un'intervista a Bold.dk parla del suo ambientamento nel calcio italiano. "Il calcio italiano - ...

"È riuscita a mettere la pezza su qualcosa d’importante per ogni ruolo, ha in panchina un giocatore che equivale al titolare" ...GENOVA - "Non ci sono idioti alla Sampdoria". Parola di Mikel Damsgaard, il giovane talento danese che in un'intervista a Bold.dk parla del suo ambientamento nel calcio italiano. "Il calcio italiano - ...