Il Wired Next Fest 2020 in foto (Di sabato 10 ottobre 2020) Sono i due giorni più intensi e ricchi del Wired Next Fest 2020, il 9 e 10 ottobre in diretta streaming dagli Ibm Studios di Milano. Quest’anno il più grande Festival italiano a partecipazione gratuita dedicato all’innovazione ha cambiato pelle ed è diventato un Festival lungo quattro mesi, da giugno a ottobre. E così siamo arrivati al settimo, doppio e conclusivo appuntamento della stagione: sul palco si parla del grande processo di trasformazione verso la nuova normalità generato negli ultimi mesi, con il tema From Digital to a New World. Cuore e fil rouge di questa tappa del Wired Next Fest sono la vita dopo la pandemia e la ripartenza dopo i mesi ... Leggi su wired (Di sabato 10 ottobre 2020) Sono i due giorni più intensi e ricchi del, il 9 e 10 ottobre in diretta streaming dagli Ibm Studios di Milano. Quest’anno il più grandeival italiano a partecipazione gratuita dedicato all’innovazione ha cambiato pelle ed è diventato unival lungo quattro mesi, da giugno a ottobre. E così siamo arrivati al settimo, doppio e conclusivo appuntamento della stagione: sul palco si parla del grande processo di trasformazione verso la nuova normalità generato negli ultimi mesi, con il tema From Digital to a New World. Cuore e fil rouge di questa tappa delsono la vita dopo la pandemia e la ripartenza dopo i mesi ...

MilanoCitExpo : Cosa seguire al Wired Next Fest di sabato 10 ottobre #DipartimentoInnovazioneTecnologia - ferrazza : Seconda giornata di Wired Next Fest. E anche oggi non ci sarà il format dei miei sogni: “Le interviste sbagliate”… - lamescolanza : Wired Next Fest, oggi ci sarà Rocco Siffredi - McristinaLena : RT @wireditalia: Siamo all'ultimo grande atto del Wired Next Fest 2020, con la seconda giornata in diretta dagli Ibm Studios di Milano. Il… - RobRe62 : RT @wireditalia: Siamo all'ultimo grande atto del Wired Next Fest 2020, con la seconda giornata in diretta dagli Ibm Studios di Milano. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Wired Next Cosa seguire al Wired Next Fest di sabato 10 ottobre Wired.it Cosa seguire al Wired Next Fest di sabato 10 ottobre

Siamo all'ultimo grande atto del Wired Next Fest 2020, con la seconda giornata in diretta dagli Ibm Studios di Milano. Il tema è From Digital to a New World, e si parlerà di fake news e revenge porn, ...

Il costo dell’idrogeno potrebbe scendere, tra 5 anni competitivo rispetto al diesel

Tra cinque anni si potrebbe avere una discesa del costo dell’idrogeno dagli attuali dai 5-6 dollari al chilo a 2 dollari.

Siamo all'ultimo grande atto del Wired Next Fest 2020, con la seconda giornata in diretta dagli Ibm Studios di Milano. Il tema è From Digital to a New World, e si parlerà di fake news e revenge porn, ...Tra cinque anni si potrebbe avere una discesa del costo dell’idrogeno dagli attuali dai 5-6 dollari al chilo a 2 dollari.