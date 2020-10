Hubie Halloween | trama | cast | trailer | data uscita su Netflix

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 10 ottobre 2020) Come ogni anno il mese di ottobre è sinonimo di terrore e paura. Proprio per tale ragione ancheha iniziato a popolare il catalogo di nuovi contenuti da brivido. Possiamo, per esempio citare la tanto attesa serie TV The Haunting of Bly Manor. Tuttavia non possono mancare anche commedie più leggere, ma sempre a tema, come per esempio il filmcon Adam Sandlar. L’attore, salvo qualche parentesi drammatica, è diventato famoso grazie alla sua comicità. Andiamo, perciò, a scoprire tutto sulla, sul, sul, sulladie sulla visione in streaming. LadiIl film è stato diretto da Steevn ...