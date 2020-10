GP Eifel: Lance Stroll non si sente bene, il pilota canadese salta le libere 3 (Di sabato 10 ottobre 2020) Lance Stroll non si sente bene. È questa la comunicazione del team Racing Point di fronte alle immagini della regia internazionale che, durante il corso delle prove libere 3 del Gran Premio dell’Eifel, hanno inquadrato il box del canadese senza il pilota. Secondo quanto comunicato dal team, nelle prossime ore verrà effettuato un ultimo check per capire se Stroll potrà essere presente sulla monoposto per poter disputare la qualifica. Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020)non si. È questa la comunicazione del team Racing Point di fronte alle immagini della regia internazionale che, durante il corso delle prove3 del Gran Premio dell’, hanno inquadrato il box delsenza il. Secondo quanto comunicato dal team, nelle prossime ore verrà effettuato un ultimo check per capire sepotrà essere presulla monoposto per poter disputare la qualifica.

