Gilles Rocca e Lucrezia Lando – Bachata – VIDEO – Ballando 2020 (Di sabato 10 ottobre 2020) Gilles Rocca e Lucrezia Lando sono la seconda coppia a scendere in pista nella quarta puntata di Ballando con le Stelle 2020. La scorsa settimana ci hanno regalato un Freestyle e sono riusciti a superare ogni aspettativa. Durante le prove settimanali, Gilles Rocca ha confessato di avere difficoltà ad abbracciare chi vuole bene. Cosa che invece gli riesce facile con Lucrezia, con cui ha creato un legame speciale. Cosa dirà la giuria? Scopriamo il verdetto e rivediamo il VIDEO. Gilles Rocca e Lucrezia Lando a Ballando 2020 – Il verdetto per la Bachata "Ammazza, belli", dice ...

Ema_poet : RT @ZeusMega: Davvero bella l'intesa tra Gilles Rocca e Lucrezia Lando, mi piacciono come coppia e lui balla anche benino... all'inizio non… - ZeusMega : Davvero bella l'intesa tra Gilles Rocca e Lucrezia Lando, mi piacciono come coppia e lui balla anche benino... all'… - GloriaVeronesi : Io non so chi sia Gilles Rocca #BallandoConLeStelle - mayfrayn67 : RT @Claudia14494595: #BallandoConLeStelle Lucrezia Lando e Gilles Rocca bravissimi Che coppia gli si legge l'anima in controluce. Fusion… - Themrmatte95 : RT @MarinaVanDerWoo: Pazzesca Loredana Favoloso che balla con Gilles Rocca #BallandoConLeStelle -

