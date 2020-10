Dimentica Astuccio a Casa e non Scrive a Lezione: per Protocollo non si Possono Prestare Penne (Di sabato 10 ottobre 2020) Uno studente arriva in classe e si accorge di non avere il proprio Astuccio. A causa del Protocollo contro il Covid-19 non può chiedere in prestito una penna. Accade in una scuola di Sassari. Lo studente è stato costretto a seguire 5 ore di Lezione senza poter prendere appunti. Subito è scoppiata la polemica contro … Leggi su youreduaction (Di sabato 10 ottobre 2020) Uno studente arriva in classe e si accorge di non avere il proprio. A causa delcontro il Covid-19 non può chiedere in prestito una penna. Accade in una scuola di Sassari. Lo studente è stato costretto a seguire 5 ore disenza poter prendere appunti. Subito è scoppiata la polemica contro …

nieddupierpaolo : RT @Gazzettino: Bambino dimentica l'astuccio, nessuno a scuola gli presta una penna per le norme anti-Covid: resta fermo 5 ore https://t.co… - LeSamoura3 : RT @mariovattani: ??“Dimentica l'astuccio e per 5 ore nessuno gli presta la penna causa norme anti #Covid”… o meglio “con la scusa delle nor… - VerreLuciano : >FORSE E' ESAGERATO< BIMBO DI 10 ANNI DIMENTICA A CASA L'ASTUCCIO DELLE PENNE E DELLE MATITE E NESSUNO DEI COMPAG… - GiusPecoraro : RT @Miti_Vigliero: Ma disinfettarla col gel delle mani pareva troppo difficile? Dimentica l'astuccio a casa: fermo per 5 ore. Nessuno gli… - previati64 : RT @Gazzettino: Bambino dimentica l'astuccio, nessuno a scuola gli presta una penna per le norme anti-Covid: resta fermo 5 ore https://t.co… -

Cinque ore a guardarsi intorno, con le mani in mano, a osservare i compagni di classe che scrivevano, disegnavano, usavano penne rosse e penne blu, pastelli, matite e gomme. I fogli del suo quaderno, ...

Un bambino di 10 anni ha dimenticato l'astuccio a casa e nessuno a scuola ha potuto prestargli una matita o una penna a causa delle norme anti-covid, così il piccolo ...

Cinque ore a guardarsi intorno, con le mani in mano, a osservare i compagni di classe che scrivevano, disegnavano, usavano penne rosse e penne blu, pastelli, matite e gomme. I fogli del suo quaderno, ...

Un bambino di 10 anni ha dimenticato l'astuccio a casa e nessuno a scuola ha potuto prestargli una matita o una penna a causa delle norme anti-covid, così il piccolo ...