Crescono i dubbi nel M5s sulla ricandidatura di Virginia Raggi

Leggi su agi

(Di sabato 10 ottobre 2020) AGI - Alleati di governo, nei Comuni, vincenti ai ballottaggi, ma separati a Roma. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle vivono questo paradosso a cui danno il volto di. La sindaca ha annunciato di volersi ricandidare ad inizio agosto, spiazzando un po' tutti, dentro e fuori il Movimento 5 Stelle. Un sentiero stretto I dirigenti romani e nazionali si erano convinti che si trattasse di una mossa - anche ben congegnata - per aprire un tavolo di trattative e arrivare ad un incarico di governo. Un sentiero che, però, si è dimostrato strettissimo e, nonostante questo,è andata avanti per la sua strada, ribadendo che non vede le condizioni per replicare l'intesa con i Dem in Campidoglio. Alleanza vincente Intanto l'alleanza Pd e M5s si è dimostrata vincente, come ormai riconoscono i ...