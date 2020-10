Catania | Pellegrino su Piccolo | “I retroscena dell’affare e la verita su Spolli Stadi chiusi? Noi i più penalizzati”

Mediagol : #Catania, #Pellegrino su #Piccolo: “I retroscena dell’affare e la verita su #Spolli. Stadi chiusi? Noi i più penali… - Mediagol : #Catania, Pellegrino su Piccolo: 'I retroscena dell'affare e la verita su Spolli. Stadi chiusi? Noi i più penalizza… - ItaSportPress : Catania, Pellegrino: 'Mercato rivoluzionario ma siamo soddisfatti. Potrebbe arrivare qualche svincolato' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Catania Pellegrino

Mediagol.it

“Stavo parlando con Maurizio da un paio di giorni. L’accordo era facile da trovare ed era stato trovato una settimana fa, ma ho deciso di smettere, penso che per me la cosa più facile sarebbe stata to ...Inizia con un successo e una sconfitta il cammino nei campionati regionali di categoria di Under 17 e Under 15 del Città di Taormina. L’Under 17 allenata da Gabriele Patti e Giuseppe Ficarra si impone ...