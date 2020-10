Brutta battuta di Andrea Zelletta verso Franceska Pepe fuori onda | Zorzi la difende

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 10 ottobre 2020) Nella casa del Grande Fratello VIP 5, quando Alfonso Signorini non è collegato per la diretta, succedono molte cose che potrebbero dare spunto anche a dibattiti ma il conduttore sembra non accorgersene mai…Ieri ad esempio,ha avuto una uscita molto infelice suche è stata fatto subito notare da Tommasoche, strano ma vero, ha persino difeso la sua ex nemica.Tutto è iniziato da una considerazione che laha fatto su Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, sottolineando tra l’altro, quello chedalla casa, pensa almeno l’80 % della gente. Ossia che Elisabetta Gregoraci e l’ex velino, non avranno mai una storia. Poi certoci ha aggiunto del suo, ...