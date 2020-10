Benedetta Rossi perde la pazienza: “Sono arrabbiata come una iena” (Di sabato 10 ottobre 2020) Siamo abituati a vederla sorridere deliziare il grande pubblico di Real Time e dei suoi canali web con grandi ricette. Ma questa volta anche la cuoca più seguita d’Italia, Benedetta Rossi, si è voluta togliere un sassolino dalla scarpa contro suo marito Marco. Ecco cosa ha detto Rossi. Lo sfogo di Benedetta Rossi L’ideatrice e … L'articolo Benedetta Rossi perde la pazienza: “Sono arrabbiata come una iena” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 10 ottobre 2020) Siamo abituati a vederla sorridere deliziare il grande pubblico di Real Time e dei suoi canali web con grandi ricette. Ma questa volta anche la cuoca più seguita d’Italia,, si è voluta togliere un sassolino dalla scarpa contro suo marito Marco. Ecco cosa ha detto. Lo sfogo diL’ideatrice e … L'articolola: “Sonouna iena” proviene da www.meteoweek.com.

Deltacetum : @AmehLeameh Benedetta Rossi ?????? - irishxever : @mesmeri 'Sono andata dal panettiere e ...' 'ANCORA IL PANE COMPRI?? IO ME LO FACCIO IN CASA!' 'Eh ma io non sono… - jelly32491531 : @saraferrari11 Io seguo solo Benedetta Rossi, i programmi tipo Masterchef lì odio - VizziniSofia : RT @Drakesmad_: Quando metto Food Network e non c'è Benedetta Rossi ci rimango di merda - Drakesmad_ : Quando metto Food Network e non c'è Benedetta Rossi ci rimango di merda -

Ultime Notizie dalla rete : Benedetta Rossi Benedetta Rossi da ragazzina: com’era e com’è la cuoca più amata di Italia RicettaSprint La Pubblica Assistenza di Sarzana ne fa 145, una lunga storia cittadina

Nata nel 1875 la Pubblica Assistenza Misericordia ed insieme ad Olmo è diventata un vanto per Sarzana che mantiene saldi i suoi valori fondanti sino ad oggi. “Collochiamo nella storia la nostra Associ ...

Benedetta Rossi, la decisione che lascia tutti a bocca aperta

Benedetta Rossi su Instagram annuncia una decisione davvero clamorosa: è legata all’ultimo arrivato in casa. Benedetta Rossi (screenshot Instagram) E’ tra le più seguite del ...

Nata nel 1875 la Pubblica Assistenza Misericordia ed insieme ad Olmo è diventata un vanto per Sarzana che mantiene saldi i suoi valori fondanti sino ad oggi. “Collochiamo nella storia la nostra Associ ...Benedetta Rossi su Instagram annuncia una decisione davvero clamorosa: è legata all’ultimo arrivato in casa. Benedetta Rossi (screenshot Instagram) E’ tra le più seguite del ...