Auguri di Buon Onomastico Daniele e Daniela! IMMAGINI, VIDEO e FRASI per Facebook e WhatsApp (Di sabato 10 ottobre 2020) Auguri Daniele, Buon Onomastico! Il nome, che deriva dall’ebraico “Dani’èl” che significa “giudice divino, eletto da Dio”, è di tradizione biblica, portato dal profeta Daniele, autore dell’omonimo libro dell’Antico Testamento. L’Onomastico può essere festeggiato in numerose date, tra cui il 21 luglio (san Daniele, profeta) e il 10 ottobre (san Daniele, religioso e martire).Oggi, 10 ottobre, si ricorda Daniele Comboni: nacque a Limone sul Garda il 15 marzo 1831, venne educato a Verona, e si forma in una orbita culturale Mitteleuropea; morto a Khartoum in Sudan il 10 ottobre 1881, appartiene in pieno alla storia del movimento missionario, rinvigoritosi grazie alla sua opera, concretizzando di fatto quel risveglio apostolico che – ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 10 ottobre 2020)! Il nome, che deriva dall’ebraico “Dani’èl” che significa “giudice divino, eletto da Dio”, è di tradizione biblica, portato dal profeta, autore dell’omonimo libro dell’Antico Testamento. L’può essere festeggiato in numerose date, tra cui il 21 luglio (san, profeta) e il 10 ottobre (san, religioso e martire).Oggi, 10 ottobre, si ricordaComboni: nacque a Limone sul Garda il 15 marzo 1831, venne educato a Verona, e si forma in una orbita culturale Mitteleuropea; morto a Khartoum in Sudan il 10 ottobre 1881, appartiene in pieno alla storia del movimento missionario, rinvigoritosi grazie alla sua opera, concretizzando di fatto quel risveglio apostolico che – ...

RaiRadio2 : ?? Devi fare ciò che ti fa stare, ciò che ti fa stare Ciò che ti fa stare bene Mi farà stare bene ?? Tanti auguri d… - virginiaraggi : Congratulazioni a Domenico Bennardi, eletto Sindaco della città di Matera. I miei migliori auguri per l’importante… - F_DUva : Dobbiamo essere protagonisti del presente e del futuro di questo Paese. Spirito costruttivo, testa bassa e lavorare… - francesco_terry : RT @danyevha: Buongiorno da Pietracamela , Abruzzo, buon week end a tutti ed ancora grazie per i tantissimi auguri di ieri!!!?????? https://t… - danyevha : Buongiorno da Pietracamela , Abruzzo, buon week end a tutti ed ancora grazie per i tantissimi auguri di ieri!!!?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Auguri Buon Auguri di Buon Onomastico Rosario e Rosaria: tante IMMAGINI, FRASI e VIDEO per Facebook e WhatsApp MeteoWeb Il Rotaract riaccende i motori dopo lo stop per la pandemia

Il Rotaract, presieduto da Angelo Maria Tartaglia, ha ripreso le riunioni in presenza, dopo la pausa dovuta alla pandemia. Con l’occasione è stato affisso il calendario degli appuntamenti annuali dell ...

Tanti auguri Vincent

Eh si. Oggi è il compleanno del fratellino. Oddio... Un fratellino di 45 anni.... La canzone che ho scelto è la versione di Gianna Nanni ...

Il Rotaract, presieduto da Angelo Maria Tartaglia, ha ripreso le riunioni in presenza, dopo la pausa dovuta alla pandemia. Con l’occasione è stato affisso il calendario degli appuntamenti annuali dell ...Eh si. Oggi è il compleanno del fratellino. Oddio... Un fratellino di 45 anni.... La canzone che ho scelto è la versione di Gianna Nanni ...