Anticipazioni ‘Uomini e Donne’ del 9 10 20 | un bacio a stampo e un’eliminazione inattesa

(Di sabato 10 ottobre 2020) Ieri, venerdì 9 ottobre, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, in cui non sono mancati certo i colpi di scena: Sophie esce nuovamente in esterna con Nino, Davide invece non esce con Beatrice, ma sceglie di portare fuori Chiara. Gianluca invece elimina Camilla. Ecco ledettagliate direttamente da NewsUeD.Com: La registrazione, che oggi non dura molto, inizia con il video del dopo puntata registrata ieri di Gemma Galgani e di quanto sia rimasta male su Biagio per i fiori che ha regalato alle altre la scorsa volta. Entra in studio felicissima per ilricevuto la sera prima da lui, definito da lei “porno“, lei lo avrebbe preferito più romantico. Qui si inserisce la dama Maria, che oltre a dire che Biagio quella sera avrebbe preferito uscire con lei e non è ...