Allerta Meteo | in due giorni cambia tutto | forte maltempo in tutt’Italia tra Domenica e Lunedì | temperature in picchiata fino a -15°C in 48 ore!

Allerta Meteo – La giornata di Sabato 10 Ottobre è trascorsa con bel tempo e un pieno sole su gran parte d'Italia, e temperature particolarmente miti in tutto il Paese, soprattutto al Sud ma non solo. Le massime, infatti, hanno raggiunto +26°C a Catania, Siracusa, Cagliari, Olbia e Foggia, +25°C a Reggio Calabria, Trapani e Crotone, +24°C a Palermo, Messina, Taranto, Lecce, Cosenza e Agrigento, +23°C a Roma, Perugia, Pescara, Ferrara e Matera, +22°C a Milano, Napoli, Bologna, Padova, Parma, Brescia, Salerno, Modena, Reggio Emilia, Grosseto e Viterbo. Ma nei prossimi due giorni cambierà tutto: la forte ondata di maltempo che sta arrivando dall'Europa centrale farà ...

