Allerta Meteo, FOCUS sul forte maltempo che colpirà il Sud tra Domenica sera e Lunedì [MAPPE e DETTAGLI] (Di domenica 11 ottobre 2020) Allerta Meteo – Il maltempo va intensificandosi proprio in queste ore su diverse regioni del Nord, già con rovesci e temporali localmente forti, tra Piemonte centro orientale, Sud e Nord Lombardia e poi verso Alpi e Prealpi centro orientali un un po’ tutte, specie in serata e nella notte prossima. Il peggioramento interverrà verso gran parte del Nord nel corso di domani e già localmente al Centro, fino alla Campania, ma in questa sede ci occuperemo più nello specifico del peggioramento tra domani pomeriggio-sera e tutto lunedì, verso il Centro e soprattutto il Sud dove su alcune aree potrebbe essere più intenso. Tuttavia, rispetto a quanto prospettato nei giorni scorsi, il potenziale perturbato è stato ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020)– Ilva intensificandosi proprio in queste ore su diverse regioni del Nord, già con rovesci e temporali localmente forti, tra Piemonte centro orientale, Sud e Nord Lombardia e poi verso Alpi e Prealpi centro orientali un un po’ tutte, specie inta e nella notte prossima. Il peggioramento interverrà verso gran parte del Nord nel corso di domani e già localmente al Centro, fino alla Campania, ma in questa sede ci occuperemo più nello specifico del peggioramento tra domani pomeriggio-e tutto lunedì, verso il Centro e soprattutto il Sud dove su alcune aree potrebbe essere più intenso. Tuttavia, rispetto a quanto prospettato nei giorni scorsi, il potenziale perturbato è stato ...

