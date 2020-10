«A rischio in meno di un mese», preoccupante la situazione terapie intensive al Sud (Di sabato 10 ottobre 2020) La lista è stata aggiornata dall'ordinanza firmata il 7 ottobre dal ministro della Salute e pubblicata ieri in Gazzetta ufficiale. >> Altre News Foto di repertorio Post Views: 7 Leggi su urbanpost (Di sabato 10 ottobre 2020) La lista è stata aggiornata dall'ordinanza firmata il 7 ottobre dal ministro della Salute e pubblicata ieri in Gazzetta ufficiale. >> Altre News Foto di repertorio Post Views: 7

fattoquotidiano : Contagi, la curva sale: i nuovi casi oltre quota 5mila. De Luca: ‘Forse già oggi al punto di scelte drastiche’. Ane… - SkyTG24 : Covid, anestesisti: terapie intensive del Sud Italia a rischio in meno di un mese - TgLa7 : #coronavirus, Anestesisti: rianimazioni Sud a rischio in meno di 1 mese ++ 'Con trend attuale casi e senza misure u… - FedericaCalvia : RT @TgLa7: #coronavirus, Anestesisti: rianimazioni Sud a rischio in meno di 1 mese ++ 'Con trend attuale casi e senza misure ulteriore cont… - Ambrakey1 : RT @MinistroEconom1: Il Governo ha deciso di perseguire la politica dei mini-lockdown limitati alle aree più a rischio in cui PD e 5S sono… -