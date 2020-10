«X Factor 2020» | i primi Bootcamp sono l’Hell Raton Show

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Quando gli avevamo fatto notare che, da novità assoluta nel panorama televisivo italiano, gli occhi del pubblico di X Factor 2020 sarebbero stati puntati su di lui, Manuel Zappadu, in arte Hell Raton, ci aveva risposto in maniera schietta e precisa, come se stesse calcolando con capacità millimetrica dove volesse arrivare: «Mi piace buttare giù i muri, affrontarli piuttosto che evitarli. Spero che il pubblico ponga più l’attenzione sul mio lavoro che sul mio personaggio». La limpidezza di quelle parole Hell Raton la conferma nei primi Bootcamp di questa edizione, chiamato a scremare le 12 Under Donne che faranno parte della sua squadra ai Live che vedremo su Sky Uno dal 29 ottobre. «Ho la categoria più cazzuta» si è subito lasciato scappare al momento delle assegnazioni che vedono, dall’altra parte, Emma a capo degli Under Uomini, Mika degli Over e Manuel Agnelli dei Gruppi.