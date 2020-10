Under 21, due azzurrini e un membro dello staff positivi (Di venerdì 9 ottobre 2020) REYKJAVIK (ISLANDA) (ITALPRESS) – Due calciatori e un membro dello staff della Nazionale Under 21, attualmente a Reykjavik in vista del match di qualificazione ai Campionati Europei di categoria previsto oggi con l’Islanda, sono risultati positivi al Covid-19 dopo il tampone effettuato ieri all’arrivo in aeroporto e i cui risultati sono stati resi noti nella tarda serata di ieri. Dei tre, un calciatore è sintomatico ed è costantemente monitorato dallo staff medico della Nazionale. Gli altri due positivi, con bassa carica virale, hanno già effettuato un secondo tampone per una ulteriore verifica della positività. Tutta la delegazione arrivata ieri in Islanda era risultata negativa ai tre tamponi effettuati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 ottobre 2020) REYKJAVIK (ISLANDA) (ITALPRESS) – Due calciatori e undella Nazionale21, attualmente a Reykjavik in vista del match di qualificazione ai Campionati Europei di categoria previsto oggi con l’Islanda, sono risultatial Covid-19 dopo il tampone effettuato ieri all’arrivo in aeroporto e i cui risultati sono stati resi noti nella tarda serata di ieri. Dei tre, un calciatore è sintomatico ed è costantemente monitorato dallomedico della Nazionale. Gli altri due, con bassa carica virale, hanno già effettuato un secondo tampone per una ulteriore verifica dellatà. Tutta la delegazione arrivata ieri in Islanda era risultata negativa ai tre tamponi effettuati ...

