Ultime Notizie Roma del 09-10-2020 ore 14:10 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale e ancora buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio apriamo parlando del coronavirus 19 impennata di contagi positivi sono aumentati di 4458 con 22 morti il record anche di tamponi oltre 130mila il picc ancora in campagna con 757 casi melograno nella provincia di Latina il ministro speranza dice numeri Cresceranno ancora le misure siano rispettate in modo molto puntuale Conte annuncia la conclusione della gara per 5 milioni di tesserati dei medici di famiglia nuovo record giornaliero di casi nel mondo con 338779 contagi secondo l’organizzazione Mondiale della sanità e cambiamo argomento andiamo in mali vibrati padre Pierluigi maccalli Nicola Chiacchio l’identità di italiano è stata confermata da un portavoce del Governo italiano l’annuncio dopo che il governo internetieri lasciato ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 ottobre 2020)dailynews radiogiornale e ancora buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio apriamo parlando del coronavirus 19 impennata di contagi positivi sono aumentati di 4458 con 22 morti il record anche di tamponi oltre 130mila il picc ancora in campagna con 757 casi melograno nella provincia di Latina il ministro speranza dice numeri Cresceranno ancora le misure siano rispettate in modo molto puntuale Conte annuncia la conclusione della gara per 5 milioni di tesserati dei medici di famiglia nuovo record giornaliero di casi nel mondo con 338779 contagi secondo l’organizzazione Mondiale della sanità e cambiamo argomento andiamo in mali vibrati padre Pierluigi maccalli Nicola Chiacchio l’identità di italiano è stata confermata da un portavoce del Governo italiano l’annuncio dopo che il governo internetieri lasciato ...

Agenzia_Ansa : #Covid, salgono ancora i contagi in Italia: nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 4.458 con 22 morti… - Agenzia_Ansa : Nuova impennata dei contagi da coronavirus. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 4.458 con 22 morti. Il… - romeoagresti : Il #Tottenham nelle ultime ore ha provato a sondare la pista #Demiral: ma per la #Juventus è incedibile ??? ??… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Nuova impennata dei contagi da coronavirus. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 4.458 con 22 morti. Il dato… - fedram67 : RT @ritadallachiesa: Bambino si perde per strada, un cane randagio lo protegge fino all'arrivo dei soccorsi - La Stampa - Ultime notizie di… -