Trama e data di Snowpiercer 2 su Netflix con la new entry Sean Bean video

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 9 ottobre 2020)2 suè in arrivo prima di quanto possiamo immaginare. Il New York Comic-Con 2020 ha svelato importanti novità sull’atteso secondo capitolo della serie basata sull’omonima graphic novel e sul film di Bong Joon-ho. La prima stagione si era conclusa con una specie di pace tra i sopravvissuti del treno con Layton come leader. Dopo aver scoperto che Mr. Wilford è vivo e si sta dirigendo verso di loro con un secondo treno, Melanie ha rischiato di morire congelata al di fuori della vettura per impedirgli di invadere lo. Mentre si trova lì viene svelato che anche Alexandra, la figlia di Melanie, è viva ed è diventata la protegee di Wilford. Oltre Jennifer Connelly e Daveed Diggs nei rispettivi ruoli di Melanie e Layton, nel cast di ...