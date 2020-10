Senza Mascherina di Fronte Alla Scuola, Multati a Sassari 18 Studenti (Di venerdì 9 ottobre 2020) Alcuni Studenti sono stati Multati a Sassari perché trovati a chiacchierare in gruppo Senza Mascherina. La polizia locale ha sanzionato 18 giovani in tutto, 7 sono Studenti del liceo scientifico. Altri 11 ragazzi, che sostavano Senza dispositivo di sicurezza nei giardini pubblici all’emiciclo Garibaldi, dovranno pagare una multa di 400 euro. Leggi su youreduaction (Di venerdì 9 ottobre 2020) Alcunisono statiperché trovati a chiacchierare in gruppo. La polizia locale ha sanzionato 18 giovani in tutto, 7 sonodel liceo scientifico. Altri 11 ragazzi, che sostavanodispositivo di sicurezza nei giardini pubblici all’emiciclo Garibaldi, dovranno pagare una multa di 400 euro.

