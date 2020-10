Roberta Di Padua cerca sincerità | Terza incomoda nella conoscenza con Michele

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 9 ottobre 2020)Dial centro dello studio rimane profondamente delusa da una scoperta importante che fa parte della suacon. Cosa è successo durante l’ultima puntata? Il trono over in questa nuova stagione continua ad essere piano di colpi di scena e non solo in riferimento alle vicende di Gemma Galgani. All’interno del … L'articoloDisinceritàconproviene da www.meteoweek.com.