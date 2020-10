Pescara, l’Anpi sfregia di nuovo Norma Cossetto, stuprata e infoibata dai comunisti di Tito (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ampi, infamia senza fine su Norma Cossetto. L’associazione dei partigiani italiani riesce nella miserabile impresa di definire “bullismo politico” l’inTitolazione di un giardino a Pescara alla memoria della giovane massacrata e infoibata dalle bande comuniste di Tito. Giovane vittima dell’orrore rosso, Norma è medaglia d’oro al valor civile: riconoscimento attribuito dall’allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Parte in tromba l’Anpi di Pescara. Ecco cosa ha il coraggio di scrivere sul sito : “L’inTitolazione dei giardini di piazza Italia a Norma Cossetto rappresenta l’ennesimo atto di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ampi, infamia senza fine su. L’associazione dei partigiani italiani riesce nella miserabile impresa di definire “bullismo politico” l’inlazione di un giardino aalla memoria della giovane massacrata edalle bande comuniste di. Giovane vittima dell’orrore rosso,è medaglia d’oro al valor civile: riconoscimento attribuito dall’allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Parte in tromba l’Anpi di. Ecco cosa ha il coraggio di scrivere sul sito : “L’inlazione dei giardini di piazza Italia arappresenta l’ennesimo atto di ...

Emanuel27825992 : RT @claudio_2022: L'Anpi di Pescara (non si capisce anche quali, perché sono tutti passati a miglior vita) Si oppone per l'ennesima volta.… - ZiaCandida : RT @claudio_2022: L'Anpi di Pescara (non si capisce anche quali, perché sono tutti passati a miglior vita) Si oppone per l'ennesima volta.… - _ProArisetFocis : RT @LaviniaBLR: L'Anpi Pescara si è scagliato contro la decisione del Comune di Pescara di intitolare i giardini a Norma Cossetto lasciata… - cristian_polce : RT @claudio_2022: L'Anpi di Pescara (non si capisce anche quali, perché sono tutti passati a miglior vita) Si oppone per l'ennesima volta.… - MariMario1 : RT @LaviniaBLR: L'Anpi Pescara si è scagliato contro la decisione del Comune di Pescara di intitolare i giardini a Norma Cossetto lasciata… -

Ultime Notizie dalla rete : Pescara l’Anpi Sostenibilità, illycaffè partner di Esof 2020 - Affaritaliani.it Affaritaliani.it