Parigi-Roubaix annullata | si correrà in aprile 2021

Il Covid-19 ferma la 118esima edizione della Parigi-Roubaix, la regina delle classiche del ciclismo su strada. Come da programma prevista per aprile e poi spostata a domenica 25 ottobre, la celebre corsa è stata cancellata dal Prefetto del Nord su segnalazione del ministro della salute, Olivier Veran, che ha indicato la zona di Lille ad alto rischio. Coronavirus, ciclismo: rinviate le classiche del Nord Europa Nata nel 1896, e interrotta soltanto fra il 1915 e il 1918 e fra il 1940 e il 1942 a causa degli eventi bellici, la Parigi-Roubaix è nota per l'attraversamento su pietra di alcuni passaggi mitici come la Foresta di Arenberg, Mons-en-Pevele', e il Carrefour de l'Arbre. L'ASO ha posticipato l'appuntamento ad aprile

