Paolo Bonolis e l’amore per Sonia Bruganelli | «Mi è piaciuta subito | è bellissima»

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Diciotto anni di matrimonio e la capacità di vedersi ancora come il primo giorno. Paolo Bonolis, che nel 2002 ha sposato Sonia Bruganelli, di tredici anni più giovane, ha parlato con estasi della moglie. «Di lei, mi ha colpito la sua estetica, naturalmente. Mi è piaciuta subito, è bellissima», ha detto il conduttore Mediaset, ospite di Oggi è un altro giorno. «Mi ha colpito la sua freschezza e la sua velocità mentale, con cui continuiamo a convivere felicemente, raccontandoci, attaccandoci, confrontandoci e perdonandoci l’un l’altro», ha poi aggiunto, spiegando come la Bruganelli sia riuscita a fare «un forfait, ha preso il tutto e ha deciso di perdonarlo».

Infatti in questi giorni Paolo Bonolis è stato invitato negli studi per parlare della sua prima autobiografia intitolata "Perché parlavo da solo", uscito nella giornata del 1 ottobre 2019