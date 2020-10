Palermo, cuore e carattere: a Terni un passo in avanti, ma per decollare servono i gol (Di venerdì 9 ottobre 2020) "cuore e carattere, il Palermo cresce. Per decollare ora servono i gol".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sulle prestazioni offerte fin qui dagli uomini di Roberto Boscaglia. Il Palermo è l'unica squadra del Girone C di Serie C a non avere ancora messo a segno un gol dopo due giornate di campionato. Tuttavia, rispetto all'esordio contro il Teramo, a Terni "qualche spunto in contropiede si è visto".Un punto prezioso, quello conquistato contro la Ternana, "merito dell'impostazione di gioco data da Boscaglia", si legge. Il 3-5-2, infatti, "ha nascosto le lacune di una squadra ancora indietro nella condizione". Un modulo che il tecnico rosanero con ogni probabilità riproporrà anche in ... Leggi su mediagol (Di venerdì 9 ottobre 2020) ", ilcresce. Perorai gol".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sulle prestazioni offerte fin qui dagli uomini di Roberto Boscaglia. Ilè l'unica squadra del Girone C di Serie C a non avere ancora messo a segno un gol dopo due giornate di campionato. Tuttavia, rispetto all'esordio contro il Teramo, a"qualche spunto in contropiede si è visto".Un punto prezioso, quello conquistato contro la Ternana, "merito dell'impostazione di gioco data da Boscaglia", si legge. Il 3-5-2, infatti, "ha nascosto le lacune di una squadra ancora indietro nella condizione". Un modulo che il tecnico rosanero con ogni probabilità riproporrà anche in ...

