Nuovo Dpcm 15 ottobre: le chiusure locali e le restrizioni in arrivo su feste, locali, negozi e palestre (Di venerdì 9 ottobre 2020) Contagi in crescita, un mini-lockdown a Latina e focolai in tre ospedali lombardi. L'emergenza coronavirus porta il governo a studiare nuove limitazioni per il Dpcm del 15 ottobre che porterà con sé ... Leggi su today (Di venerdì 9 ottobre 2020) Contagi in crescita, un mini-lockdown a Latina e focolai in tre ospedali lombardi. L'emergenza coronavirus porta il governo a studiare nuove limitazioni per ildel 15che porterà con sé ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Figuraccia in Aula sul nuovo… - fanpage : Il nuovo dpcm è atteso per il 15 ottobre, potrebbero esserci una nuova stretta: - Corriere : ?? “Zone rosse” e chiusure mirate per evitare il lockdown totale: ecco la la linea del governo - fulvio1960 : RT @DaniloM1994: Se nessuno sarà multato Sabato a Roma, in quelle manifestazioni inutili, vorrà dire che il nuovo #Dpcm è soltanto 'carta s… - angiuoniluigi : RT @Corriere: ?? “Zone rosse” e chiusure mirate per evitare il lockdown totale: ecco la la linea del governo -