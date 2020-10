Nobel per la Pace al World Food Program: il cibo torna ad essere “un elemento strategico negli equilibri internazionali” (Di venerdì 9 ottobre 2020) “La pandemia di Covid-19 potrebbe far sprofondare nella fame cronica ulteriori 130 milioni di persone entro la fine del 2020 con la mancanza di cibo che colpisce nuove fasce della popolazione sia nei paesi ricchi che in quelli meno sviluppati“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base del Rapporto Annuale delle Nazioni Unite nel commentare l’assegnazione del premio Nobel per la Pace 2020 al World Food Program. “Una decisione che – sottolinea la Coldiretti – conferma come il cibo sia tornato ad essere un elemento strategico negli equilibri internazionali con corsa agli accaparramenti e guerre commerciali ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) “La pandemia di Covid-19 potrebbe far sprofondare nella fame cronica ulteriori 130 milioni di persone entro la fine del 2020 con la mancanza diche colpisce nuove fasce della popolazione sia nei paesi ricchi che in quelli meno sviluppati“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base del Rapporto Annuale delle Nazioni Unite nel commentare l’assegnazione del premioper la2020 al. “Una decisione che – sottolinea la Coldiretti – conferma come ilsiato aduninternazionali con corsa agli accaparramenti e guerre commerciali ...

ilpost : Una cosa molto bella da riguardare oggi, mentre aspettate che sia annunciato il nuovo premio #Nobel per la Letterat… - Agenzia_Ansa : Nobel per la Chimica alle due donne del taglia-incolla del Dna #ANSA - ilpost : Chi è Louise Glück, che ha vinto il #Nobel per la Letteratura - VITAnonprofit : Il #NobelPeacePrize al World Food Programme - Alex_Bruzzi1975 : RT @PaoloGentiloni: Contento per il #Nobel al #Worldfoodprogramme. Un motivo di orgoglio per #Roma che lo ospita. Un’occasione per ricordar… -