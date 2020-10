Mattarella: “Per evitare il lockdown serve responsabilità di tutti” (Di venerdì 9 ottobre 2020) “La libertà non è un fatto esclusivamente individuale, ma si realizza insieme agli altri, richiedendo responsabilità e collaborazione”, ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il ricevimento al Quirinale della nuova presidente greca, Katerina Sakellaropoulou oggi, venerdì 9 ottobre. Si tratta di un commento dopo la nuova impennata del numero dei nuovi contagi da Covid-19 in Italia. Il capo dello Stato ha sottolineato che la necessità di mantenere aperte le scuole, le fabbriche, gli uffici e gli altri luoghi pubblici implica una maggiore responsabilità dei singoli nel prevenire e limitare i contagi. La presidente ellenica ha citato la frase di Mattarella indirizzata a Boris Johnson: amiamo la libertà ma amiamo anche la serietà. E ha parlato della grande ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 ottobre 2020) “La libertà non è un fatto esclusivamente individuale, ma si realizza insieme agli altri, richiedendo responsabilità e collaborazione”, ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, durante il ricevimento al Quirinale della nuova presidente greca, Katerina Sakellaropoulou oggi, venerdì 9 ottobre. Si tratta di un commento dopo la nuova impennata del numero dei nuovi contagi da Covid-19 in Italia. Il capo dello Stato ha sottolineato che la necessità di mantenere aperte le scuole, le fabbriche, gli uffici e gli altri luoghi pubblici implica una maggiore responsabilità dei singoli nel prevenire e limitare i contagi. La presidente ellenica ha citato la frase diindirizzata a Boris Johnson: amiamo la libertà ma amiamo anche la serietà. E ha parlato della grande ...

chetempochefa : 'Sono due luminosi esempi di generosità e fratellanza anche per le giovani generazioni' ll Presidente della Repubb… - riotta : Medaglia d'oro al Valore del presidente Mattarella @Quirinale per don Malgesini caduto servendo i poveri e i diment… - riotta : Medaglia d'oro al valore del presidente Mattarella @Quirinale per Willy Monteiro vittima della violenza intolleran… - SandroCecchi : @Roberto_Fico @Montecitorio Firma l'appello al presidente Sergio Mattarella: Appello dei cittadini italiani di orig… - Max_Alle : RT @jacopo_iacoboni: Complimenti a Mario Fracassi, sindaco leghista di Pavia, che ha chiesto a Mattarella la cittadinanza per Danielle Mada… -