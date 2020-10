Lukaku: «Io come Conte. A saperlo, venivo prima in Italia» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il centravanti Romelu Lukaku ha rilasciato un’intervista a Vtm dal ritiro della Nazionale del Belgio. «Il campionato Italiano è adatto al mio stile – ha detto -. Se l’avessi saputo, sarei arrivato prima». Parole al miele per Antonio Conte. «All’Inter giochiamo con due attaccanti. Quando giostro dalla sua parte si fa sentire, ma io e il mister andiamo d’accordo. Siamo più o meno simili: anche io, come lui, odio perdere». Foto: Instagram Lukaku L'articolo Lukaku: «Io come Conte. A saperlo, venivo prima in Italia» proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il centravanti Romeluha rilasciato un’intervista a Vtm dal ritiro della Nazionale del Belgio. «Il campionatono è adatto al mio stile – ha detto -. Se l’avessi saputo, sarei arrivato». Parole al miele per Antonio. «All’Inter giochiamo con due attaccanti. Quando giostro dalla sua parte si fa sentire, ma io e il mister andiamo d’accordo. Siamo più o meno simili: anche io,lui, odio perdere». Foto: InstagramL'articolo: «Io. Ain» proviene da Alfredo Pedullà.

