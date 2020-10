Lorella Cuccarini a Verissimo torna a parlare di Alberto Matano: tutta la sua verità (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tra gli ospiti della puntata di Verissimo in onda il 10 ottobre 2020 ci sarà anche Lorella Cuccarini. La conduttrice, che è stata protagonista della passata stagione televisiva al fianco di Alberto Matano con La vita in diretta, parla per la prima volta in tv di quello che è accaduto con il suo collega. Ricorderete tutti la famosa lettera arrivata alla stampa proprio poche ore prima dell’ultima puntata de La vita in diretta con le accuse con la Cuccarini aveva rivolto al suo collega. Accuse che, come spiega a Verissimo, aveva fatto anche direttamente, faccia a faccia, a Matano.Nella puntata di Verissimo in onda domani pomeriggio su Canale 5, la conduttrice racconterà in modo dettagliato tutto quello che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tra gli ospiti della puntata diin onda il 10 ottobre 2020 ci sarà anche. La conduttrice, che è stata protagonista della passata stagione televisiva al fianco dicon La vita in diretta, parla per la prima volta in tv di quello che è accaduto con il suo collega. Ricorderete tutti la famosa lettera arrivata alla stampa proprio poche ore prima dell’ultima puntata de La vita in diretta con le accuse con laaveva rivolto al suo collega. Accuse che, come spiega a, aveva fatto anche direttamente, faccia a faccia, a.Nella puntata diin onda domani pomeriggio su Canale 5, la conduttrice racconterà in modo dettagliato tutto quello che ...

