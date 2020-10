Lockdown locali e strette alla movida, il piano del Governo per evitare ‘decisioni estreme’ (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il piano del Governo per evitare un nuovo Lockdown totale: zone rosse locali e strette alla movida. ROMA – Chiusure mirate e strette alla movida. Sembra essere questo il piano del Governo per scongiurare un nuovo Lockdown totale. Nessuna decisione è stata presa, ma la nuova impennata della curva potrebbe portare la maggioranza a rivedere alcune libertà per il prossimo mese. Come scritto dal Corriere della Sera, l’esecutivo guidato da Conte dovrebbe introdurre nel prossimo dpcm delle strette alla movida e la possibilità di zone rosse locali. Sembra ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ildelperun nuovototale: zone rosse. ROMA – Chiusure mirate e. Sembra essere questo ildelper scongiurare un nuovototale. Nessuna decisione è stata presa, ma la nuova impennata della curva potrebbe portare la maggioranza a rivedere alcune libertà per il prossimo mese. Come scritto dal Corriere della Sera, l’esecutivo guidato da Conte dovrebbe introdurre nel prossimo dpcm dellee la possibilità di zone rosse. Sembra ...

"Fanno rientrare i dipendenti in ufficio solo per sostenere il commercio dei locali - afferma il segretario ... ente e delle prestazioni durante il lockdown; l'assessore alla sanità Luigi Icardi ...

Il piccolo bar situato in piazza Costa negli ultimi 17 anni era gestito da Rudy Bacchetti e dalla moglie Marisa che proprio in questi giorni stanno svuotando i locali in vista della chiusura ...

