L'Islanda come l'Asl di Napoli: rinvia la partita con l'Italia Under 21 per 4 positivi (Di venerdì 9 ottobre 2020) I titoli sono due. Il primo è che l'Islanda ha di fatto imposto il rinvio della partita tra Islanda e Italia, partita valevole per le qualificazioni all'Europeo Under 21. L'ha rinviata perché l'Italia ha almeno quattro positivi. Potrebbero essere anche cinque. Il secondo titolo è che in Islanda ragionano come l'Asl di Napoli. Non come Andrea Agnelli, Roberto Mancini, i virologi di Sky Sport. Se c'è un positivo – in questo caso almeno quattro – la partita non si gioca. Non solo non si gioca, ma adesso il gruppo Italia dovrà essere sottoposto alla quarantena prevista dalle autorità islandesi. Non possono muoversi da lì. Probabilmente tutto il ...

