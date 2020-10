La sconfitta di lungo periodo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Gli articoli di Marco Revelli e Tommaso Di Francesco pubblicati su questo giornale il 7 marzo 2018, subito dopo il disastro delle elezioni legislative, addolorati e insieme analiticamente fecondi sulla sinistra che «se n’è andata» e sulla «voragine» aperta, potrebbero essere ripubblicati oggi senza mutamento alcuno. Il che significa la tendenza continua della «voragine» ad allargarsi ed approfondirsi e riprodursi costantemente. Non abbiamo riflettuto abbastanza sul mutamento della coscienza collettiva su cui ha influito pesantemente il modo in cui le … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 9 ottobre 2020) Gli articoli di Marco Revelli e Tommaso Di Francesco pubblicati su questo giornale il 7 marzo 2018, subito dopo il disastro delle elezioni legislative, addolorati e insieme analiticamente fecondi sulla sinistra che «se n’è andata» e sulla «voragine» aperta, potrebbero essere ripubblicati oggi senza mutamento alcuno. Il che significa la tendenza continua della «voragine» ad allargarsi ed approfondirsi e riprodursi costantemente. Non abbiamo riflettuto abbastanza sul mutamento della coscienza collettiva su cui ha influito pesantemente il modo in cui le … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Dhmipo : @lacuocagalante Viceversa, il 14 ottobre ( non di certo per la scoperta dell' America nel 1492, ma per la sconfitta… - GioMat86 : Morale della favola: speriamo stiano tutti bene il più a lungo possibile e che quella magia chiamata #Piolismo non… - RiccardoGalet : “Adesso che ho vinto uno slam, so qualcosa che pochissimi al mondo è concesso sapere. Una vittoria non è così piace… - 75Ubik75 : @napolista @guiruo Purtroppo Ruotolo è troppo ottimista. Ci vorranno mesi, se non anni, per arrivare a sentenza def… - Skywalkerboh : [Su Dinamo-Trieste] A mente fredda confermo quanto detto ieri a caldo: sconfitta meritata. Trieste ha portato la pa… -

Ultime Notizie dalla rete : sconfitta lungo La sconfitta di lungo periodo Il Manifesto La sconfitta di lungo periodo

Sostieni il giornalismo senza padroni.

Paolo Brosio: sconfitto il Covid è pronto per il Grande Fratello VIP!

Paolo Brosio GF Vip 5: Il giornalista, dopo venticinque giorni di ricovero, guarisce dal Covid-19 e lascia l'ospedale. Prossima destinazione? La Casa del Grande Fratello VIP! Ecco il suo annuncio sui ...

Sostieni il giornalismo senza padroni.Paolo Brosio GF Vip 5: Il giornalista, dopo venticinque giorni di ricovero, guarisce dal Covid-19 e lascia l'ospedale. Prossima destinazione? La Casa del Grande Fratello VIP! Ecco il suo annuncio sui ...