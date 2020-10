La Cina si prepara al lancio di Chang'e 5 (Di venerdì 9 ottobre 2020) La missione sarebbe dovuta partire entro la fine di quest'anno ed ora, il monitoraggio navale e satellitare, sembra confermare che il governo di Pechino lancerà a fine novembre. Leggi su aliveuniverse.today (Di venerdì 9 ottobre 2020) La missione sarebbe dovuta partire entro la fine di quest'anno ed ora, il monitoraggio navale e satellitare, sembra confermare che il governo di Pechino lancerà a fine novembre.

“Covid. Il virus della paura” è l’ultimo saggio informale, coerente, circostanziato e chiarificatore del famoso virologo internazionale Giulio Tarro (https://twitter.com/tarrogiulio, in (...) ...

Stellantis si prepara a conquistare la Cina. Mercato più grande al mondo test per vocazione globale gruppo

TORINO - La conquista o meno del mercato cinese dell’automobile sarà il vero test della vocazione globale del nascituro colosso Stellantis, la società che nascerà ...

