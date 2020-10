J-Ax e Mr.Rain in Via Di Qua, un invito a non avere paura di essere se stessi (Di venerdì 9 ottobre 2020) J-Ax e Mr.Rain in Via Di Qua, il nuovo singolo in radio e negli store digitali da oggi, venerdì 9 ottobre. Per i due è la prima collaborazione e dà voce a chi si ribella e non si allinea alle regole imposte dalla società. Il brano invita a riflettere sui valori e sull’unicità di ogni singolo individuo, spronato a non lasciarsi influenzare dal pensiero degli altri e a non temere di vivere sogni e aspirazioni. Via Di Qua è stato annunciato solo qualche giorno fa e da oggi è disponibile in radio e in digitale. J-Ax e Mr.Rain sono protagonisti di un dialogo tra due generazioni diverse e danno vita ad un confronto generazionale inedito che emerge dalla voglia di combattere contro il mondo odierno. Un mondo particolarmente cinico e fagocitante, un mondo che divora le inclinazioni del singolo ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) J-Ax e Mr.in Via Di Qua, il nuovo singolo in radio e negli store digitali da oggi, venerdì 9 ottobre. Per i due è la prima collaborazione e dà voce a chi si ribella e non si allinea alle regole imposte dalla società. Il brano invita a riflettere sui valori e sull’unicità di ogni singolo individuo, spronato a non lasciarsi influenzare dal pensiero degli altri e a non temere di vivere sogni e aspirazioni. Via Di Qua è stato annunciato solo qualche giorno fa e da oggi è disponibile in radio e in digitale. J-Ax e Mr.sono protagonisti di un dialogo tra due generazioni diverse e danno vita ad un confronto generazionale inedito che emerge dalla voglia di combattere contro il mondo odierno. Un mondo particolarmente cinico e fagocitante, un mondo che divora le inclinazioni del singolo ...

