Il super flop dei gretini a Roma. Piazza semi vuota per Fridays for future (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma, 9 ott – Ma voi ve li ricordate i Fridays for future? Ve li ricordate i gretini? Termini e concetti preistorici, immagini che si perdono negli echi del tempo, del mondo e dell’Italia prima del coronavirus – che avrà recato tante disgrazie, ma per lo meno ha avuto il considerevole merito di spazzare via tutta la retorica da messianismo ambientalista d’accatto del movimento guidato dalla Thunberg. Ubi coronavirus, Greta si attacca. Scusaci ragazzina, abbiamo alcune piccole criticità a livello globale da affrontare prima di occuparci degli spazzolini da denti in bambù. O meglio, lei ci prova a intervenire nel discorso ma non se la fila chiaramente nessuno. Immaginate quindi il nostro stupore quando stamattina le principali agenzie di stampa recavano notizia del clamoroso ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 9 ottobre 2020), 9 ott – Ma voi ve li ricordate ifor? Ve li ricordate i? Termini e concetti preistorici, immagini che si perdono negli echi del tempo, del mondo e dell’Italia prima del coronavirus – che avrà recato tante disgrazie, ma per lo meno ha avuto il considerevole merito di spazzare via tutta la retorica da messianismo ambientalista d’accatto del movimento guidato dalla Thunberg. Ubi coronavirus, Greta si attacca. Scusaci ragazzina, abbiamo alcune piccole criticità a livello globale da affrontare prima di occuparci degli spazzolini da denti in bambù. O meglio, lei ci prova a intervenire nel discorso ma non se la fila chiaramente nessuno. Immaginate quindi il nostro stupore quando stamattina le principali agenzie di stampa recavano notizia del clamoroso ...

Gandalf1948 : La gente ha iniziato ad aprire gli occhi? Il super flop dei gretini a Roma. Piazza semi vuota per Fridays for futu… - Krazy9Kat : RT @IlPrimatoN: Non se li fila più nessuno. E loro incolpano l'Azzolina - EmanueleP77 : RT @IlPrimatoN: Non se li fila più nessuno. E loro incolpano l'Azzolina - pierino5861 : RT @IlPrimatoN: Non se li fila più nessuno. E loro incolpano l'Azzolina - Rickyrickyric89 : RT @IlPrimatoN: Non se li fila più nessuno. E loro incolpano l'Azzolina -

