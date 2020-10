Il caffè sui capelli? Eccovi servito il rimedio ideale per… (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il caffè sui capelli è la soluzione migliore e naturale per coprire i primi fili bianchi. Un metodo che usavano le nostre nonne e, come tale, molto efficace! Usarlo al posto della tinta può risultare anche il rimedio giusto per quelle donne che non amano molto i prodotti chimici, ma anche per tutte quelle che vogliono una soluzione efficace, pratica e a costo quasi nullo! Curiose? Iniziamo! Il rimedio ideale per coprire la chioma bianca Se vi state domandando perché usare proprio il caffè per coprire i capelli bianchi, dovete sapere che questo alimento possiede delle proprietà stimolanti che favoriscono la crescita della chioma, nutrendola e dandole un colore scuro stupendo. Esistono diversi metodi per ottenere il risultato sperato! Eccone due davvero ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il caffè suiè la soluzione migliore e naturale per coprire i primi fili bianchi. Un metodo che usavano le nostre nonne e, come tale, molto efficace! Usarlo al posto della tinta può risultare anche ilgiusto per quelle donne che non amano molto i prodotti chimici, ma anche per tutte quelle che vogliono una soluzione efficace, pratica e a costo quasi nullo! Curiose? Iniziamo! Ilper coprire la chioma bianca Se vi state domandando perché usare proprio il caffè per coprire ibianchi, dovete sapere che questo alimento possiede delle proprietà stimolanti che favoriscono la crescita della chioma, nutrendola e dandole un colore scuro stupendo. Esistono diversi metodi per ottenere il risultato sperato! Eccone due davvero ...

